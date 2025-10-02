Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 19:27

Путин назвал один факт о России, который пока не поняли «тугодумы»

Путин выразил надежду на скорое понимание непобедимости России даже тугодумами

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду, что даже «упрямые тугодумы» скоро поймут непобедимость России. Глава государства также пообещал, что реакция от России не заставит себя долго ждать, если кто-то захочет «потягаться» с ней силами.

Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего, нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение». Ну если они не видят обреченности этого плана и упорствуют, но все-таки надеюсь, что жизнь покажет и это дойдет до самых упрямых тугодумов, — сказал Путин.

РФ уже не раз показывала молниеносную реакцию на угрозы своей безопасности и суверенитету и сделает это снова, подчеркнул президент.

Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют, — заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. Президент считает, что никому не дано предвидеть будущее. Это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всевозможному развитию событий, подчеркнул он.

Владимир Путин
Валдай
Россия
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.