Путин назвал один факт о России, который пока не поняли «тугодумы»

Путин назвал один факт о России, который пока не поняли «тугодумы» Путин выразил надежду на скорое понимание непобедимости России даже тугодумами

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду, что даже «упрямые тугодумы» скоро поймут непобедимость России. Глава государства также пообещал, что реакция от России не заставит себя долго ждать, если кто-то захочет «потягаться» с ней силами.

Некоторые, правда, упорно надеются все-таки добиться своего, нанести России, как они говорят, «стратегическое поражение». Ну если они не видят обреченности этого плана и упорствуют, но все-таки надеюсь, что жизнь покажет и это дойдет до самых упрямых тугодумов, — сказал Путин.

РФ уже не раз показывала молниеносную реакцию на угрозы своей безопасности и суверенитету и сделает это снова, подчеркнул президент.

Если у кого-то все же появится желание потягаться с нами в военной сфере, как у нас говорят, вольному воля, пусть пробуют, — заявил российский лидер.

Также Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. Президент считает, что никому не дано предвидеть будущее. Это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всевозможному развитию событий, подчеркнул он.