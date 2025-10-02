Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 19:15

Путин отметил роль интернета в навязывании повестки

Путин: клуб «Валдай» противостоит попыткам насаждения повестки из интернета

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА Новости

Интернет вносит свою лепту в попытках навязывать людям различную повестку, заявил президент России Владимир Путин. Во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» политик подчеркнул, что одно из преимуществ мероприятия — стремление его участников не поддаваться этому процессу.

Безусловно, особенность и сильная сторона валдайского клуба — это стремление и способность его участников заглянуть за пределы банального, всем нам очевидного. Не следовать повестке, которую нам навязывает глобальное информационное пространство, — отметил Путин.

Открывая дискуссию, президент напомнил, что клуб «Валдай» собрался уже в 22-й раз, подобные встречи «не просто стали хорошей, доброй традицией». Дискуссии на этой площадке дают возможность всесторонне оценить ситуацию во всем мире и зафиксировать ее.

Также Путин заявил, что в нынешней ситуации в мире следует быть готовыми ко всему. Как отметил президент России, никому не дано в полной мере предвидеть будущее, однако это не освобождает от обязанности быть готовыми ко всевозможному развитию событий, подчеркнул он.

Владимир Путин
Валдай
интернет
Россия
