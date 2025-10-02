Путин объяснил свое отличие от императора Александра I Путин заявил, что его не стоит сравнивать с императором Александром I

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Александр I был императором, а его самого избрал народ на определенный срок. Он также отметил, что монарх силой объединил Европу.

Александр I был императором, а я избранный народом президент на определенный срок. Это большая разница. Во-вторых, Александр I все-таки объединил Европу силой, победив врага, который вторгся на нашу территорию, — отметил глава государства.

Также Путин назвал идеи президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта «светом в конце тоннеля». Российский лидер отметил, что подходы западных стран не раз обостряли ситуацию вместо решения проблем. В то же время, по его словам, в случае с инициативами Трампа все может сложиться иначе.

До этого президент заявил, что интернет вносит свою лепту при попытках навязывать людям различную повестку в глобальном информационном пространстве. По его словам, сильная сторона клуба «Валдай» — это стремление заглянуть за пределы банального и всем очевидного.