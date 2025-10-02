«Свет в конце тоннеля»: Путин одобрил идеи Трампа в одном вопросе Путин: идеи Трампа по ситуации вокруг Газы могут способствовать ее разрешению

Идеи президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут стать «светом в конце тоннеля», заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте экспертно-аналитического центра. Он отметил, что подходы западных стран не раз приводили к обострению ситуации вместо решения проблем, однако в данном случае все может сложиться иначе.

Примерам за 30 лет нет числа. Одним из них является палестино-израильский конфликт, который по рецептам западной односторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается. <...> Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента [США Дональда] Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться, — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». По его словам, в сегодняшних реалиях мир стал многополярным.

До этого глава государства посоветовал европейским политикам, постоянно говорящим о мнимой российской угрозе, уняться, спать спокойно и заняться собственными проблемами, среди которых он назвал кризис в экономике и промышленности. Он добавил, что Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции.