Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 19:14

«Свет в конце тоннеля»: Путин одобрил идеи Трампа в одном вопросе

Путин: идеи Трампа по ситуации вокруг Газы могут способствовать ее разрешению

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Идеи президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта могут стать «светом в конце тоннеля», заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция велась на сайте экспертно-аналитического центра. Он отметил, что подходы западных стран не раз приводили к обострению ситуации вместо решения проблем, однако в данном случае все может сложиться иначе.

Примерам за 30 лет нет числа. Одним из них является палестино-израильский конфликт, который по рецептам западной односторонней дипломатии, грубо игнорирующей историю, традиции, идентичность, культуру живущих там народов, решить не получается. <...> Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента [США Дональда] Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться, — отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». По его словам, в сегодняшних реалиях мир стал многополярным.

До этого глава государства посоветовал европейским политикам, постоянно говорящим о мнимой российской угрозе, уняться, спать спокойно и заняться собственными проблемами, среди которых он назвал кризис в экономике и промышленности. Он добавил, что Европа скатывается на периферию глобальной конкуренции.

Ближний Восток
Дональд Трамп
США
Владимир Путин
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Маликов «признался в любви» к Макану
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.