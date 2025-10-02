Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 19:02

Путин разрешил европейским политикам спать спокойно

Путин призвал встревоженных российской угрозой политиков из Европы успокоиться

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин призвал европейских политиков, заявляющих о российской угрозе, уняться и спать спокойно, заниматься своими проблемами. Соответствующее заявление президент сделал во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай», которое в прямом эфире транслировали в Сети. Путин призвал западных коллег обратить внимание на существующие проблемы в своих странах и заняться ими.

Так и хочется сказать [европейским политикам]: «Уймитесь, спите спокойно, займитесь, наконец, своими проблемами. Посмотрите, что происходит на улицах европейских городов, что творится с экономикой, промышленностью, с европейской культурой и идентичностью, с огромными долгами и нарастающим кризисом систем социального обеспечения, вышедшей из-под контроля миграцией», высказался Путин.

Ранее российский лидер положительно оценил идеи президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования палестино-израильского конфликта. Он считает, что предложения главы Белого дома могут стать «светом в конце тоннеля».

Владимир Путин
Европа
Валдай
Россия
