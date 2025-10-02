Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 19:09

«Там, за океанами»: Путин разбил мечты западных стран о диктаторстве

Путин: по заданным где-то далеко правилам никто не готов играть

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами», уверен президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» он пояснил, что сегодня мир является многополярным. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко, как у нас один очень известный шансонье пел: «Там, за туманами», ну или «Там, за океанами», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что многополярность в современном мире уже сложилась. Именно ей, как отметил глава государства, и посвящен ежегодный доклад валдайского клуба. Президент также считает, что многополярный мир имеет свои плюсы и минусы. Одним из плюсов является ослабление диктата.

Возможности и опасности многополярного мира неотделимы друг от друга. Конечно, ослабление диктата, наличие которого отличало предыдущий период, расширение пространства свободы для всех — это несомненное благо, — считает Путин.

Российский лидер также выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, переживет ренессанс. Он выразил уверенность, что это произойдет скоро.
