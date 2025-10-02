Путин уверен в скором возрождении забытого искусства

Высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, возродится, уверен президент России Владимир Путин. В ходе своего выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» он выразил уверенность, что это произойдет скоро. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

Убежден, мы с вами станем свидетелями своего рода ренессанса, возрождения высокого дипломатического искусства. Его суть — в способности вести диалог и договариваться и с соседями, и с единомышленниками, и, что не менее важно, но более сложно, с оппонентами, — сказал Путин.

Также в ходе «Валдая» глава государства выразил мнение, что в мире нет и никогда не было силы, которая могла бы управлять всем миром. Он подчеркнул, что такого никогда не будет.

Президент также считает, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему. По словам главы государства, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки, а ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика.