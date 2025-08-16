Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025 в 21:56

Слезы и море цветов: SHAMAN восхитил Ким Чен Ына на концерте в Пхеньяне

SHAMAN принял участие в концерте, посвященном 80-летию освобождения Кореи SHAMAN принял участие в концерте, посвященном 80-летию освобождения Кореи Фото: kcna.kp

В Пхеньяне с большим размахом прошло празднование 80-летия освобождения Корейского полуострова от японского господства. Торжественный концерт с участием российских артистов состоялся 15 августа во Дворце спорта столицы. На нем в том числе присутствовали северокорейский лидер Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин, а главным номером программы стало выступление певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ким Чен Ын и председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин были встречены бурными овациями при входе в зал. Почетных гостей приветствовали министры иностранных дел и культуры КНДР, представители творческой интеллигенции, студенты и жители Пхеньяна, а также члены российской делегации и дипломаты.

Программу представили ведущие российские коллективы: ансамбль песни и пляски «Красная звезда» РВСН и ансамбль ВДВ Минобороны РФ. В их исполнении прозвучали патриотические произведения, включая песни военных лет. Особый успех имело выступление SHAMAN, исполнившего хиты «Моя Россия» и «Встанем». Дронов размахивал флагами России и КНДР, а также спускался в зрительный зал. Во время его номеров на сцене можно было увидеть пиротехнику. Кроме того, исполняя одну из композиций, SHAMAN прослезился.

Во время концерта Володин и Ким Чен Ын улыбались и переговаривались. Они также пожали друг другу руки в знак уважения.

Самые яркие кадры с торжественного мероприятия — в галерее NEWS.ru.

Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
Фото: kcna.kp
