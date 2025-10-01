Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:28

Путин оценил выучку и стойкость Сухопутных войск России

Путин поздравил российских военных с Днем сухопутных войск

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поздравил военных с Днем сухопутных войск, сообщается на сайте Кремля. В своей телеграмме он особо отметил выдающиеся профессиональные качества и моральную стойкость российских военнослужащих.

Российский лидер подчеркнул, что нынешнее поколение солдат и офицеров продолжает с честью нести знамя своих предшественников. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов, которые 80 лет назад обеспечили победу в Великой Отечественной войне.

Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность Присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции, — сказано в обращении.

Президент заявил, что сухопутные войска будут и впредь успешно выполнять все поставленные перед ними задачи. Их служба остается гарантией защиты национальных интересов и безопасности граждан Российской Федерации.

Ранее Владимир Путин выразил гордость за отечественный оборонно-промышленный комплекс, поздравляя его сотрудников с профессиональным праздником — Днем оружейника. Он также пожелал им всего самого хорошего и выразил благодарность за их труд.

Россия
Владимир Путин
ВС РФ
военнослужащие
