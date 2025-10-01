Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 13:44

Форум «Грани личного бренда» объединит звездных спикеров в Москве

Владимир Познер Владимир Познер Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве с 29 по 30 ноября состоится ежегодный форум «Грани личного бренда», который объединит звездных спикеров. Площадкой мероприятия станет Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

В программу форума войдут выступления приглашенных экспертов, паблик-токи, тематические сессии и другое. Участники обсудят вопросы личной устойчивости и ценностей, харизмы и влияния, а также стратегий и долгосрочного позиционирования.

В качестве спикеров выступят Владимир Познер, Ирина Хакамада, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев. Гости также послушают Игоря Манна, Юлию Меньшову, Екатерину Варнаву, Александра Цыпкина и других. Знаменитости расскажут, как им удалось создать личный бренд в условиях высокой конкуренции и перемен.

Ранее в Barvikha Luxury Village в Московской области состоялся закрытый бизнес-форум «Нефорбсы Conf. Новые деньги». Мероприятие посвятили современным предпринимателям.

