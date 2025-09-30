Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 07:17

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Яблочный штрудель Яблочный штрудель Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Штрудель — вкуснейший сладкий пирог родом из Австрии, который можно испечь самостоятельно. Делимся рецептом классического яблочного штруделя, приготовленного из готового слоеного теста.

Ингредиенты

  • Слоеное тесто — 250 г (1 пластина)
  • Яблоки — 200 г
  • Тростниковый сахар — 50 г
  • Изюм — 30 г
  • Сок лимона — 2 ст. л.
  • Крахмал — 1 ст.л.
  • Молотая корица — 1/2 ч. л.
  • Мука — для работы
  • Сахарная пудра — для посыпки

Способ приготовления

Поставьте тесто размораживаться при комнатной температуре.

Изюм залейте кипятком на 7 минут, далее переложите на бумажное полотенце, чтобы он просох.

Очищенные яблоки нарежьте четвертинками, вырезав сердцевинки и хвостики. Затем нарежьте четвертинки тонкими ломтиками.

В глубокой миске смешайте яблочные ломтики, крахмал, изюм, корицу. Залейте соком лимона. Всыпьте сахар и тщательно перемешайте.

Посыпьте стол или доску мукой. Выложите тесто и раскатайте прямоугольником (слой должен получиться достаточно тонким).

Выложите начинку на 1/2 теста, подверните верхний и нижний края пласта внутрь (благодаря этому начинка не высыпется). Осторожно скрутите рулет, следите за тем, чтобы тесто не порвалось. Сделайте 3–5 поперечных надрезов на верхушке (шов должен оказаться снизу).

Противень застелите пергаментом. Выложите на него штрудель. Выпекайте 40 минут на 180 градусах. На пироге появится румяная корочка.

Дайте штруделю остыть, затем посыпьте сахарной пудрой.

Классический яблочный штрудель готов!

Ранее мы поделились рецептом штруделя из теста ручной работы.

