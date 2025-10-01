Совет такси призвал внести правки в закон о локализации машин

Самозанятым водителям требуется предоставление отсрочки по локализации до 2031 года, заявила NEWS.ru председатель общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, несоответствие автомобилей самозанятых новым требованиям приведет к их неконкурентоспособности в сравнении с таксопарками.

Момент, который нас сегодня беспокоит, — это требования к самозанятым. У нас закон о такси с 2023 года добавил новый термин — самозанятый водитель такси. То есть фактически это физические лица — подработчики. И подработчики приобретают автомобили не для работы в такси, а из личных побуждений, например для многодетной семьи. Поэтому сейчас мы готовим инициативу, собираем данные в Государственную думу, чтобы сделали отсрочку по локализации для самозанятых хотя бы до 2031 года, — отметила Зарипова.

По ее словам, данная инициатива связана с тем, что самозанятые могут столкнуться с трудностями в легальной работе из-за несоответствия их автомобилей новым требованиям. Она подчеркнула, что это может привести к уходу самозанятых в тень, поскольку таксопарки уже адаптируются к новым правилам и активно присутствуют на рынке.

Ранее Минпромторг обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, отвечающих требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок.