01 октября 2025 в 15:11

Совет такси призвал внести правки в закон о локализации машин

Совет такси: самозанятым водителям нужна отсрочка по локализации до 2031 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Самозанятым водителям требуется предоставление отсрочки по локализации до 2031 года, заявила NEWS.ru председатель общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова. По ее словам, несоответствие автомобилей самозанятых новым требованиям приведет к их неконкурентоспособности в сравнении с таксопарками.

Момент, который нас сегодня беспокоит, — это требования к самозанятым. У нас закон о такси с 2023 года добавил новый термин — самозанятый водитель такси. То есть фактически это физические лица — подработчики. И подработчики приобретают автомобили не для работы в такси, а из личных побуждений, например для многодетной семьи. Поэтому сейчас мы готовим инициативу, собираем данные в Государственную думу, чтобы сделали отсрочку по локализации для самозанятых хотя бы до 2031 года, — отметила Зарипова.

По ее словам, данная инициатива связана с тем, что самозанятые могут столкнуться с трудностями в легальной работе из-за несоответствия их автомобилей новым требованиям. Она подчеркнула, что это может привести к уходу самозанятых в тень, поскольку таксопарки уже адаптируются к новым правилам и активно присутствуют на рынке.

Ранее Минпромторг обнародовал предварительный перечень автомобилей для таксопарков, отвечающих требованиям закона о локализации. В список вошли модели Lada, УАЗ, «Москвич», Evolute, Voyah и Sollers, а также еще более 20 различных марок.

