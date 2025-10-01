Дачников предупредили о главной опасности в доме зимой

Серьезную опасность на дачах в зимний период представляет электричество, предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что проводку в загородном доме зачастую делают любители, а не профессионалы. По его словам, это повышает риски короткого замыкания, особенно в зимний период.

На дачах проводку делают чаще всего любители, — уточнил садовод.

При длительном отъезде он посоветовал обесточивать дом. Кроме того, предупредил Туманов, важно правильно топить печь во время поездок на дачу в холодное время года. Он отметил, что угарный газ представляет смертельную опасность.

В традиционных печах опасно слишком рано закрывать заслонку, пока дрова не прогорят полностью. Если вы не уверены в своих навыках, стоит выбрать более безопасный вариант, — заключил Туманов.

