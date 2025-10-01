Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 15:05

Дачников предупредили о главной опасности в доме зимой

Садовод Туманов: электричество на даче зимой представляет серьезную опасность

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Серьезную опасность на дачах в зимний период представляет электричество, предупредил председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. В разговоре с «Радио 1» он подчеркнул, что проводку в загородном доме зачастую делают любители, а не профессионалы. По его словам, это повышает риски короткого замыкания, особенно в зимний период.

На дачах проводку делают чаще всего любители, — уточнил садовод.

При длительном отъезде он посоветовал обесточивать дом. Кроме того, предупредил Туманов, важно правильно топить печь во время поездок на дачу в холодное время года. Он отметил, что угарный газ представляет смертельную опасность.

В традиционных печах опасно слишком рано закрывать заслонку, пока дрова не прогорят полностью. Если вы не уверены в своих навыках, стоит выбрать более безопасный вариант, — заключил Туманов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказывал, что омоложение старой яблони правильнее всего растянуть на три года. Прежде всего дереву потребуется санитарная обрезка. Этому посвящают весь первый год.

Россия
дачи
дачники
безопасность
