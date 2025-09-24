Дачникам дали советы, как эффективно омолодить старую яблоню

Омоложение старой яблони правильнее всего растянуть на три года, заявил LIFE.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Прежде всего дереву потребуется санитарная обрезка. Этому посвящают весь первый год.

Во время обрезки следует постепенно удалять сухие, сломанные и больные ветви, уточнил Чаплин. Кроме того, важно избавиться от растущих внутрь кроны волчков. Крупные срезы при этом важно зачистить садовым ножом и замазать краской-бальзамом.

На втором году необходимо снизить высоту яблони и проредить ее крону. Старые основные ветви важно обрезать, оставив боковые побеги, которые направлены наружу. На третий год рекомендуется укоротить старые плодовые ветки для стимуляции роста молодых побегов. Крону при этом нужно продолжать прореживать, заключил парламентарий.

Ранее Чаплин заявил, что листву на пионах нельзя обрезать до первых заморозков. По его словам, после цветения начинается процесс фотосинтеза и растение накапливает питательные вещества в корнях для бутонов в новом сезоне.