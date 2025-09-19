Как правильно подготовить яблоню к зиме: четыре осенних шага, которые гарантируют богатый урожай в следующем году

Опытные садоводы знают: именно осенью закладывается основа будущего урожая яблок. Если провести несколько простых процедур, дерево легче перенесёт морозы и порадует хозяев крепкими, сочными плодами уже следующим летом.

Шаг 1. Санитарная обрезка

Удалите сухие, больные и заражённые ветки, а также молодые побеги. Такая обрезка улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск грибковых заболеваний и делает дерево более устойчивым к холодам.

Шаг 2. Осенняя подкормка

В сентябре яблони особенно нуждаются в фосфоре и калии. Эти вещества укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азотные удобрения вносить не стоит — они провоцируют рост, что ослабит дерево.

Молодые яблони: 25–30 г суперфосфата.

Деревья старше 5 лет: 35–40 г.

Десятилетние и старше: 50–60 г.

Удобрения можно вносить в жидком виде, разведя в воде, или в сухом — равномерно рассыпав в приствольный круг.

Шаг 3. Защита ствола

Очистка коры. Мох и лишайники убирают деревянным или пластиковым скребком, чтобы они не стали убежищем для вредителей. Побелка. До морозов ствол покрывают садовой краской или известковым раствором. Это защищает от грызунов и перепадов температуры.

Шаг 4. Утепление дерева

Особенно важно укрыть молодые яблони. Используйте дышащие материалы — агроволокно, мешковину или специальные садовые бинты. Работу проводят при устойчивом похолодании до –5 °C. Полиэтилен, картон и рубероид применять нельзя: они задерживают влагу и приводят к прению.

Всего четыре простых шага помогут вашим яблоням без проблем перезимовать и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.

