«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 19:30

Как правильно подготовить яблоню к зиме: четыре осенних шага, которые гарантируют богатый урожай в следующем году

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Опытные садоводы знают: именно осенью закладывается основа будущего урожая яблок. Если провести несколько простых процедур, дерево легче перенесёт морозы и порадует хозяев крепкими, сочными плодами уже следующим летом.

Шаг 1. Санитарная обрезка

Удалите сухие, больные и заражённые ветки, а также молодые побеги. Такая обрезка улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск грибковых заболеваний и делает дерево более устойчивым к холодам.

Шаг 2. Осенняя подкормка

В сентябре яблони особенно нуждаются в фосфоре и калии. Эти вещества укрепляют корневую систему и повышают зимостойкость. Азотные удобрения вносить не стоит — они провоцируют рост, что ослабит дерево.

  • Молодые яблони: 25–30 г суперфосфата.
  • Деревья старше 5 лет: 35–40 г.
  • Десятилетние и старше: 50–60 г.

Удобрения можно вносить в жидком виде, разведя в воде, или в сухом — равномерно рассыпав в приствольный круг.

Шаг 3. Защита ствола

  1. Очистка коры. Мох и лишайники убирают деревянным или пластиковым скребком, чтобы они не стали убежищем для вредителей.
  2. Побелка. До морозов ствол покрывают садовой краской или известковым раствором. Это защищает от грызунов и перепадов температуры.

Шаг 4. Утепление дерева

Особенно важно укрыть молодые яблони. Используйте дышащие материалы — агроволокно, мешковину или специальные садовые бинты. Работу проводят при устойчивом похолодании до –5 °C. Полиэтилен, картон и рубероид применять нельзя: они задерживают влагу и приводят к прению.

Всего четыре простых шага помогут вашим яблоням без проблем перезимовать и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что необычный способ полива томатов молоком набирает популярность среди дачников, обещая удивительные результаты. Этот метод не только питает растения, но и защищает их от распространённых болезней.

яблони
советы
деревья
сады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
В Москве полыхает склад с кислородными баллонами
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.