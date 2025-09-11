Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 14:21

Яблоня под защитой природы: какие растения-компаньоны стоит посадить

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Здоровый яблоневый сад начинается с грамотного подбора растений-компаньонов. Они формируют сбалансированную экосистему, где каждое растение выполняет свою роль: одни отпугивают вредителей, другие улучшают почву, третьи привлекают опылителей. Такой подход снижает необходимость в химии и делает урожай экологически чистым.

Натуральная защита от вредителей
Настурция и календула, высаженные в приствольном круге, эффективно отпугивают тлю и других сосущих насекомых. Их корневые выделения подавляют развитие нематод и болезнетворных микроорганизмов в почве.

Чеснок и лук, посаженные по периметру кроны, создают барьер от грибковых заболеваний и плодожорки. Фитонциды этих культур препятствуют распространению парши и мучнистой росы.

Улучшение почвы и питание яблони
Бобовые растения — клевер и люпин — обогащают землю азотом и улучшают ее структуру. Это стимулирует деятельность полезных микроорганизмов и обеспечивает яблоню естественным питанием.

Привлечение опылителей
Мята и мелисса действуют как медоносные культуры, привлекая пчел и других полезных насекомых. Их присутствие повышает урожайность и улучшает качество плодов.

Мульчирование и уход
Компаньоны формируют природный мульчирующий слой, который удерживает влагу, подавляет рост сорняков и сокращает потребность в поливе и прополке.

Главное преимущество
Отказ от химических препаратов в пользу природного симбиоза сохраняет здоровье почвы и экосистемы сада. В результате яблоки становятся чище, а уход за деревьями проще.

Казалось бы, посадить огурцы и помидоры вместе проще простого, но опытные огородники знают — это рецепт проблем. Эти культуры требуют разных условий, и их соседство часто снижает урожай.

советы
деревья
яблони
сады
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Совфеде призвали контролировать репродуктивное здоровье мужчин
«Должно становиться стыдно»: депутат о методах борьбы с алкоголизмом
Бикович объяснил интерес Запада к российскому кино
«Ботинки будешь вылизывать»: толпа подростков избила 12-летнюю девочку
В Москве задержали мужчину при передаче наркотиков в больницу
«Не помогут»: Зеленский остро высказался об американских Patriot
В Лондоне закрасили новую работу Бэнкси
Доллар резко дорожает до 90: что будет с рублем, куда вложить деньги
Появились кадры первых минут после покушения на Чарли Кирка
«Бюрократическая формальность»: в Германии высказались о назначении Бербок
«Прямое варварство»: в МИД обратили внимание на важную проблему Европы
Президент Финляндии раскрыл, чем он пожертвовал ради встреч с Зеленским
«Знак дружбы»: Трамп подписал письмо для Лукашенко необычным способом
Садовод рассказала, что можно посадить в октябре, чтобы выросло весной
Россиянка отправила мошенникам полмиллиона рублей в банках с вареньем
Названы страны, которые Запад хочет первыми вовлечь в конфликт с Россией
Китайские ученые испытали инъекцию от старости
Случайные прохожие вытащили из огня мужчину и девушку-инвалида
Представители одной страны могут заменить мигрантов из СНГ в России
Первый в России цифровой артист попал на видео с песней «Дай лапу, дай»
Дальше
Самое популярное
В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.