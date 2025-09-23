Российским дачникам объяснили, как подготовить пионы к зиме

Листву на пионах нельзя обрезать до первых заморозков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, после цветения начинается процесс фотосинтеза, и растение накапливает питательные вещества в корнях для бутонов в новом сезоне.

Главная ошибка — срезать листву пионов под корень слишком рано. Не следует трогать листву до морозов. После цветения в листьях идет процесс фотосинтеза, и растение накапливает питательные вещества в корнях для цветения в следующем году. Дождитесь, когда первые осенние заморозки положат листву на землю, тогда листья и стебли можно срезать почти вровень с землей, оставив пеньки высотой 3–5 см, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что проводить подкормку необязательно, но полезно. После обрезки, по его словам, можно рассыпать вокруг куста и слегка заделать в почву золу или фосфорно-калийное удобрение.

Взрослые древовидные и травянистые пионы в большинстве регионов зимостойкие. Но молодые посадки или в регионах с бесснежными зимами лучше замульчировать слоем торфа, компоста или просто окучить землей на 10–15 см. Весной это укрытие нужно сразу разгрести, как только сойдет снег, чтобы почки не погибли, — подытожил депутат.

