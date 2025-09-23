Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:59

Российским дачникам объяснили, как подготовить пионы к зиме

Депутат Чаплин: листья пионов нельзя обрезать до первых заморозков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Листву на пионах нельзя обрезать до первых заморозков, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, после цветения начинается процесс фотосинтеза, и растение накапливает питательные вещества в корнях для бутонов в новом сезоне.

Главная ошибка — срезать листву пионов под корень слишком рано. Не следует трогать листву до морозов. После цветения в листьях идет процесс фотосинтеза, и растение накапливает питательные вещества в корнях для цветения в следующем году. Дождитесь, когда первые осенние заморозки положат листву на землю, тогда листья и стебли можно срезать почти вровень с землей, оставив пеньки высотой 3–5 см, — сказал Чаплин.

Парламентарий отметил, что проводить подкормку необязательно, но полезно. После обрезки, по его словам, можно рассыпать вокруг куста и слегка заделать в почву золу или фосфорно-калийное удобрение.

Взрослые древовидные и травянистые пионы в большинстве регионов зимостойкие. Но молодые посадки или в регионах с бесснежными зимами лучше замульчировать слоем торфа, компоста или просто окучить землей на 10–15 см. Весной это укрытие нужно сразу разгрести, как только сойдет снег, чтобы почки не погибли, — подытожил депутат.

Ранее Чаплин заявил, что председатель СНТ не обладает полномочиями требовать установки счетчика электроэнергии на столб. По его словам, даже если соответствующее решение было принято на общем собрании членов товарищества большинством голосов, оно не является обязательным к исполнению.

