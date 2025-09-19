Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 05:20

Стало известно, может ли глава СНТ требовать установки счетчика на столб

Депутат Чаплин: глава СНТ не имеет права требовать установить счетчик на столб

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель СНТ не имеет права требовать установить счетчик электроэнергии на столб, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, даже если подобное решение принято на общем собрании членов товарищества большинством голосов, оно необязательно к исполнению.

Требование председателя СНТ об обязательной установке счетчика на столбе за счет собственника не соответствует законодательству. Даже если такое решение принято большинством голосов на общем собрании, оно не может быть обязательным для исполнения, если касается частного имущества и индивидуальных расходов конкретного садовода, — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что вопросы, связанные с переносом или заменой приборов учета, регулируются федеральными нормами, а не решениями собраний СНТ. По его словам, законность таких решений должна подтверждаться соответствующими нормативными актами, а не только протоколом голосования.

В случае давления со стороны председателя СНТ, включая угрозы отключения электроэнергии, рекомендуются правовые методы защиты. Данные действия могут быть расценены как нарушение закона и повлечь за собой административную или даже уголовную ответственность, — подытожил парламентарий.

Ранее Чаплин заявил, что расширить дачный участок можно только с официальным согласованием и соблюдением установленных правил. Он подчеркнул, что «прирезать» землю в СНТ реально лишь в том случае, если она примыкает к существующему участку.

Россия
депутаты
законы
дачи
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
