Бизнес-форум «Нефорбсы Conf. Новые деньги» проведут в Подмосковье

Закрытый бизнес-форум «Нефорбсы Conf. Новые деньги» проведут 25 сентября в Barvikha Luxury Village в Московской области. Мероприятие посвятят современным предпринимателям.

Форум предназначен всего для 300 участников. К мероприятию приглашаются представители бизнеса, инвесторы, а также известные инфлюенсеры. Форум проведут при поддержке Forbes Russia.

Участники открыто обсудят бизнес-стратегии, а также обменяются своим опытом и полезными контактами. На сцене выступят основатели брендов PIMS, Grass, Angel Cakes, Fitmost, Fitness SHOCK, а также представители списка Forbes.

Ранее на X Восточном экономическом форуме прошел Форум креативных индустрий, в ходе которого обсудили будущее творческого сектора экономики России. Организатором выступила социокреативная платформа Фонда Росконгресс — Фонд Инносоциум.