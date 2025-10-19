Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 04:26

Россиян и белорусов не допустили до выборов в Прибалтике

Власти Эстонии впервые исключили из выборов граждан России и Белоруссии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Эстонии впервые за многие годы состоялись выборы в собрания местного самоуправления, на которых не смогли проголосовать тысячи постоянно проживающих в стране граждан России и Белоруссии. Информация об их проведении опубликована на официальном сайте избиркома.

Правовая основа для этого нововведения была заложена еще весной, когда президент Эстонии Алар Карис подписал соответствующий закон. Документ прямо запрещает участие в муниципальных выборах иностранцам, за исключением подданных государств — членов Европейского союза и Североатлантического альянса (НATO). На момент подписания закона в Эстонии проживало 1,3 млн человек, включая 80 тыс. граждан России и около 3 тыс. белорусов.

Сообщается также, что результаты выборов будут известны вечером 19 октября. За шесть дней проголосовал 434 621 избиратель, что составляет 43,3% от общего числа избирателей. Наиболее активная явка избирателей наблюдалась в уезде Хийумаа (49,5%), Таллине (48,1%) и Тарту (45,5%).

Ранее член Общественной палаты РФ Максим Григорьев выразил мнение, что отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах. Также он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что они ограничиваются формальным рассмотрением жалоб.

