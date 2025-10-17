«Жесткие меры»: в ОП России назвали способ борьбы с русофобией в Прибалтике Член ОП Григорьев: РФ должна ответить санкциями на притеснения русских в Латвии

Отсутствие решительных ответных мер со стороны России может неминуемо усугубить положение русскоязычного населения в прибалтийских странах, заявил в рамках круглого стола «Массовые нарушения прав человека в Прибалтике» член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Так он прокомментировал ситуацию с депортацией граждан РФ из Латвии, передает корреспондент NEWS.ru.

Отсутствие ответных жестких действий со стороны РФ может неминуемо привести к дальнейшим гонениям по отношению к русским как в Латвии, так и в других странах Прибалтики. [Нужны] конкретные меры, а именно экономические санкции. Только такого рода действия могут привести к какой-то защите прав русских, — подчеркнул член ОП РФ.

Он выразил скептицизм в отношении международных институтов, указав, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и аналогичные организации ограничиваются формальным рассмотрением жалоб, некоторые из которых находятся в производстве вот уже 15 лет. По мнению Григорьева, единственным адекватным ответом на систематические нарушения международных конвенций, проявления расизма и гонения в отношении русских должны стать жесткие санкционные меры со стороны Москвы.

Только жесткие меры, жесткие санкции со стороны России за нарушение международных конвенций, за расизм и за гонения на русских, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Россия рассматривает широкий спектр мер для защиты прав граждан, столкнувшихся с депортацией из Латвии. В числе возможных шагов — политические заявления, обращения в международные суды и санкции против республики.