19 декабря 2025 в 02:49

Бельгийский генерал призвал НАТО поучиться у России

Генерал Бельгии Вансина: у России есть впечатляющие объемы вооружений

Флаги стран NATO Флаги стран NATO Фото: Yves Herman/REUTERS
Начальник Генерального штаба Бельгии генерал Фредерик Вансина заявил, что мощности российской армии заставили его задуматься о смене приоритетов в вооружении сил НАТО, пишет агентство Belga. По его словам, Альянсу стоит делать ставку не только на передовые технологии.

Высокопоставленный военный руководитель остался впечатлен масштабами и эффективностью российской военной техники во время своего визита по странам восточного фланга Североатлантического альянса. Вансина отметил, что перед европейскими армиями сейчас стоит задача пересмотреть концепцию «достаточно хорошего» в вопросе вооружений.

У России имеется много довольно эффективного оборудования, причем впечатляющие объемы. Одной из задач для европейских армий является переосмысление концепции «достаточно хорошего» в системах вооружений, — подчеркнул высокопоставленный военачальник.

Глава бельгийского Генштаба призвал союзников по НАТО изменить приоритеты при оснащении армий. В частности, сместить акцент с оснащения войск исключительно высокотехнологичными образцами в сторону наращивания массовости и объема вооружений, чтобы противостоять потенциальной угрозе.

Ранее замминистра обороны Великобритании Люк Поллард на заседании палаты общин парламента заявил о планах «коалиции желающих» помочь Украине перестроить армию после завершения конфликта. По его словам, Киев нуждается в поддержке Лондона и Парижа в переходный период после установления мира.

