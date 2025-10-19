Главная роль, здоровье, репетиции: как сейчас живет Михаил Ефремов

Михаил Ефремов, который полгода назад вышел на свободу по УДО, может вернуться на экраны уже в следующем году. В каком проекте снимется актер, как изменилась его жизнь после освобождения?

Что известно о возвращении Ефремова на экраны и к репетициям

Как пишет KP.RU, в 2026 году Михаил Ефремов будет сниматься в кино.

«Как нам стало известно, это будет сериал для онлайн-платформы KION. Ефремов сыграет главную роль в проекте известного в киноиндустрии человека — продюсера, режиссера, сценариста Сергея Кальварского („Фишер“). Детали сценария держат в секрете — он уже написан, главную роль исполнит Ефремов. Известно, что сценарий авторы писали, имея в виду, что главная роль будет у Ефремова. Известен жанр проекта — антиутопия», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается, что в октябре текущего года артист приступил к репетициям в театре, премьера постановки с участием актера запланирована на февраль 2026 года.

Как Ефремов поправляет здоровье после заключения

В августе сообщалось, что Ефремов проходит дорогостоящее лечение в санатории в Кисловодске.

Как написал Telegram-канал SHOT, актер направился в кисловодский санаторий для лечения бронхолегочных заболеваний, приобретенных в колонии. Программа лечения оценивается в 300 тысяч рублей.

По данным канала, программа включает в себя консультации специалистов, ингаляции, ванны с тимьяном, массаж, употребление кислородных коктейлей и другие процедуры. Полное выздоровление потребует не менее двух недель.

17 октября 2024 года LIFE.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние Ефремова резко ухудшилось — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Издание утверждало что у актера обострилась хроническая обструктивная болезнь легких.

В мае того же года StarHit со ссылкой на подругу Ефремова Татьяну Беркович сообщил, что здоровье артиста подорвано тяжелейшей хронической обструктивной болезнью легких. По ее словам, у артиста выпали зубы. Сам актер никак не прокомментировал данную информацию.

Что сейчас происходит в личной жизни Ефремова

В начале сентября Telegram-канал SHOT сообщил, что Ефремов официально оформил развод с пятой женой Софьей Кругликовой после 23 лет брака. По данным канала, фактически семья прекратила отношения несколько месяцев назад, а сейчас завершила юридическое оформление развода.

Кругликова в разговоре с NEWS.ru отказалась отвечать на слухи о разводе.

«Я не стану это комментировать, до свидания», — заявила она.

Адвокат артиста Юрий Падалко в беседе с NEWS.ru также не стал опровергать слухи о разводе своего клиента. Он заявил, что вместе с Ефремовым пока воздержится от каких-либо комментариев.

Предполагается, что Ефремов перестал общаться с супругой из-за постоянных конфликтов. Решающим моментом, по информации журналистов, стало его трехдневное свидание в колонии с 41-летней актрисой Дарьей Белоусовой.

Ефремов и Кругликова заключили брак в 2002 году. У пары трое детей: дочь Вера родилась в 2004 году, Надежда — в 2007 году, сын Борис — в 2010 году.

