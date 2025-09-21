Названа дата возвращения Ефремова на сцену после колонии Ефремов сыграет в спектакле «Без свидетелей» в декабре

Актер Михаил Ефремов вернется на сцену на два месяца раньше запланированного — в декабре вместо февраля, сообщает Telegram-канал Mash. Решение связано с повышенным интересом зрителей к спектаклям в предновогодний период.

По данным источника, артист исполнит главную роль в постановке «Без свидетелей». Ефремов, как отмечается, активно готовится и проявляет большое желание вернуться к работе. Билеты на спектакль поступят в продажу через неделю, а их стоимость составит до 50 тысяч рублей.

Кроме того, у актера заключен контракт на участие в съемках полнометражного фильма. За проект он получит гонорар в размере 13 млн рублей.

Ранее стало известно, что Ефремов продолжает состоять в официальном браке с Софьей Кругликовой, несмотря на слухи о разводе. По словам друзей артиста, супруги не подавали заявление о расторжении брака после 23 лет совместной жизни. Они подчеркнули, что сейчас Ефремов ведет уединенный образ жизни и полностью отказался от алкоголя.

Ранее президент «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что Ефремову будет нелегко вернуться к театральной сцене. По мнению эксперта, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», куда взяли артиста, ему предстоит трудная адаптация.