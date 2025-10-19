Борьба с раком и памятка на случай смерти: как живут Рыбин и Сенчукова

Российская певица Наталья Сенчукова и ее муж, солист группы «Дюна» Виктор Рыбин, написали памятку для сына к своей кончине. Что об этом известно, как сейчас живут артисты?

Как Сенчукова и Рыбин готовят сына к своей смерти

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова поделились на шоу «Секрет на миллион», что они подготовили памятку для своего сына на случай своей кончины.

«У нас с Наташей есть завещание перекрестное. И еще я от руки Васе написал полную памятку действий, что делать если что. Где что лежит, как себя вести, на что обратить внимание, не расстраиваться, не паниковать», — уточнил Рыбин.

После получения записки наследник артистов сильно переживал, стал чаще звонить родителям и интересовался их здоровьем.

Супругам в 2018 году поставили диагноз «базальноклеточный рак». Артисты не стали скрывать болезнь от поклонников. Рыбин и Сенчукова узнали об онкологическом заболевании, находясь на отдыхе в Италии. Врач, следивший за их состоянием, отправил им сообщение с диагнозом. По словам супругов, они не сразу восприняли эту информацию всерьез и продолжили отдыхать на пляже. Артисты считают, что их болезнь могла быть вызвана чрезмерным увлечением загаром на солнце и в солярии.

Рыбин и Сенчукова прошли больше десяти сеансов лучевой терапии. Артисты постоянно наблюдаются у врачей и избегают появления на активном солнце. В конце 2024 года Рыбин признался, что они с женой победили рак не полностью.

В чем заключается секрет крепкого брака Сенчуковой и Рыбина

Первый брак Виктора Рыбина был неудачным. В восемнадцать лет он женился на Екатерине, но их союз продлился лишь около года. После развода близкие друзья оказали Виктору поддержку, и вскоре он встретил Елену. Между ними не было сильных чувств, но все изменилось с рождением дочери Маши. Роды были сложными, и девочка четыре месяца провела в реанимации.

А в 1990 году Виктор встретил Наталью Сенчукову на музыкальном фестивале. Он заметил в ней вокальный потенциал и убедил начать занятия с преподавателем из ГИТИСа. Музыкант сразу влюбился в Наталью, но долгое время не решался оставить жену и дочь. Известно, что Сенчукова даже решилась на аборт. Певица пыталась разорвать отношения, но чувства победили.

В итоге Виктор откровенно рассказал о своих чувствах жене и ушел к Наталье. Оформление развода затянулось на несколько лет, и пара смогла сыграть свадьбу только в 1998 году, когда Наталья была вновь беременна.

В феврале 1999 года у Виктора и Натальи появился сын, которому дали имя Василий. Спустя одиннадцать лет после официального заключения брака супруги обвенчались.

В августе текущего года Рыбин заявил, что 35 лет живет с певицей Натальей Сенчуковой «душа в душу», как на заре отношений. По его словам, они даже не поссорились ни разу.

«Мы даже не поссорились ни разу. Может, я за все это время от силы раза четыре вспылил на Наташу, но и то так, слегка, без криков. Она же ни разу в жизни на меня голос не повысила — такой характер. Да и вообще, мне кажется, у нас с ней до сих пор конфетно-букетный период», — заявил он.

Чем сейчас занимаются Сенчукова и Рыбин

В 2025 году пара вновь вернулась на сцену. «Дюна» устроила серию ностальгических концертов, а Наталья выпустила новый сингл.

Супруги также запустили благотворительный проект для помощи онкобольным, вдохновляя окружающих своим примером.

