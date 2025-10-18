Неделя, 10 дней, 24 часа: составлен список самых коротких браков звезд

В 2025 году несколько известных пар объявили о расставании. В истории российского шоу-бизнеса были случаи, когда знаменитости разводились сразу после свадьбы. Список самых коротких звездных браков — в материале NEWS.ru.

Самбурская подала на развод через неделю

Звезда популярного сериала «Универ» Настасья Самбурская пользуется репутацией завидной невесты. Однако за ее плечами уже есть опыт замужества, хотя и довольно короткий.

В 2017 году она вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, пышное торжество молодожены устраивать не стали, скромно расписались в ЗАГСе. Для регистрации Самбурская выбрала черное платье.

Уже спустя год пара развелась. По словам актрисы, они «разошлись на седьмой день брака», у них были конфликты, во время одного из которых супруг ударил ее.

Союз Ветлицкой и Белоусова продлился всего 10 дней

Брак Натальи Ветлицкой и Евгения Белоусова стал одним из самых обсуждаемых и коротких в истории. Их союз просуществовал всего 10 дней: пара поженилась 31 декабря 1988 года, а уже 10 января подала на развод.

Ветлицкая и Белоусов пересеклись на съемках телепередачи «Голубой огонек». Перед тем как сыграть свадьбу, они встречались около трех месяцев. По словам близких друзей звездной пары, решение пожениться пришло внезапно, возможно, под влиянием праздничной атмосферы и шампанского в Новый год.

Бывшие супруги не желали делиться подробностями о причинах столь быстрого развода. В одном из интервью Белоусов признавался: «Мы оба были артистами, а мне нужна была жена-домохозяйка, которая ждала бы меня в уютном доме».

При расставании певец поступил благородно: не стал устраивать разборки, забрал вещи и ушел.

Матвиенко и Джуна побыли мужем и женой 24 часа

Продюсер Игорь Матвиенко и целительница Джуна Давиташвили были женаты всего сутки. Их брак был заключен в 1986 году. На момент свадьбы Джуне было 37 лет, а Матвиенко — 26.

Самое удивительное, что до этого у них не было романтических отношений. Инициативу проявила сама Джуна, когда Матвиенко был у нее в гостях.

«Джуна выводит меня в коридор и говорит: „Игорь Николаев сделал мне предложение. Но он мне не очень, а вот ты нравишься“», — рассказывал Матвиенко.

По словам продюсера, он подумал, что такой брак будет для него полезен, и тут же решил: «Тогда я женюсь на тебе!» Благодаря связям Давиташвили расписали их очень быстро. И вот уже звездная тусовка гуляет на пышной свадьбе молодоженов. Но к концу торжества невеста неожиданно сбегает, а на следующий день подает на развод.

Джуна позже признавалась, что в тот день поругалась с братом и сказала ему, что выйдет замуж, чтобы супруг ее защитил. Выбор пал на Матвиенко, потому что он хорошо общался с ее братом и часто приходил к ним в гости.

Для Матвиенко этот брак был первым, а для Джуны — третьим. Больше она замуж не выходила.

