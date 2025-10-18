Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 05:30

Неделя, 10 дней, 24 часа: составлен список самых коротких браков звезд

Настасья Самбурская Настасья Самбурская Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В 2025 году несколько известных пар объявили о расставании. В истории российского шоу-бизнеса были случаи, когда знаменитости разводились сразу после свадьбы. Список самых коротких звездных браков — в материале NEWS.ru.

Самбурская подала на развод через неделю

Звезда популярного сериала «Универ» Настасья Самбурская пользуется репутацией завидной невесты. Однако за ее плечами уже есть опыт замужества, хотя и довольно короткий.

В 2017 году она вышла замуж за актера Кирилла Дыцевича, пышное торжество молодожены устраивать не стали, скромно расписались в ЗАГСе. Для регистрации Самбурская выбрала черное платье.

Уже спустя год пара развелась. По словам актрисы, они «разошлись на седьмой день брака», у них были конфликты, во время одного из которых супруг ударил ее.

Союз Ветлицкой и Белоусова продлился всего 10 дней

Брак Натальи Ветлицкой и Евгения Белоусова стал одним из самых обсуждаемых и коротких в истории. Их союз просуществовал всего 10 дней: пара поженилась 31 декабря 1988 года, а уже 10 января подала на развод.

Ветлицкая и Белоусов пересеклись на съемках телепередачи «Голубой огонек». Перед тем как сыграть свадьбу, они встречались около трех месяцев. По словам близких друзей звездной пары, решение пожениться пришло внезапно, возможно, под влиянием праздничной атмосферы и шампанского в Новый год.

Бывшие супруги не желали делиться подробностями о причинах столь быстрого развода. В одном из интервью Белоусов признавался: «Мы оба были артистами, а мне нужна была жена-домохозяйка, которая ждала бы меня в уютном доме».

При расставании певец поступил благородно: не стал устраивать разборки, забрал вещи и ушел.

Матвиенко и Джуна побыли мужем и женой 24 часа

Продюсер Игорь Матвиенко и целительница Джуна Давиташвили были женаты всего сутки. Их брак был заключен в 1986 году. На момент свадьбы Джуне было 37 лет, а Матвиенко — 26.

Самое удивительное, что до этого у них не было романтических отношений. Инициативу проявила сама Джуна, когда Матвиенко был у нее в гостях.

«Джуна выводит меня в коридор и говорит: „Игорь Николаев сделал мне предложение. Но он мне не очень, а вот ты нравишься“», — рассказывал Матвиенко.

По словам продюсера, он подумал, что такой брак будет для него полезен, и тут же решил: «Тогда я женюсь на тебе!» Благодаря связям Давиташвили расписали их очень быстро. И вот уже звездная тусовка гуляет на пышной свадьбе молодоженов. Но к концу торжества невеста неожиданно сбегает, а на следующий день подает на развод.

Джуна позже признавалась, что в тот день поругалась с братом и сказала ему, что выйдет замуж, чтобы супруг ее защитил. Выбор пал на Матвиенко, потому что он хорошо общался с ее братом и часто приходил к ним в гости.

Для Матвиенко этот брак был первым, а для Джуны — третьим. Больше она замуж не выходила.

Читайте также:

Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев

Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей

Биография, мнение об СВО, знаковые роли: как сейчас живет Сергей Безруков

Россия
шоу-бизнес
браки
звезды
артисты
знаменитости
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колоссальные потери ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 октября
Перечислены участки фронта, где ВС РФ могут осуществить прорыв
Финская компания намерена зарегистрировать пять товарных знаков в России
Аналитик увидела в жестах Зеленского подобострастие Трампу
Сон с дельфином: символ радости, успеха и новых знакомств
Юрист осветила риски ввоза автомобилей из Европы
Стало известно о массовых случаях дезертирства в одной из бригад ВСУ
К чему снится нападение медведя: почему важно не игнорировать сон
Юрист объяснила, как можно случайно лишиться наследства по завещанию
Мощный пожар в Новосибирске унес жизни нескольких людей
Неделя, 10 дней, 24 часа: составлен список самых коротких браков звезд
Мошенники начали «давать» россиянам работу с требованием паспорта
Трамп и Зеленский устроили жаркие дебаты по одному вопросу
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.