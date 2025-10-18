Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев

Алексей Кортнев, лидер группы «Несчастный случай», планирует провести следующее лето в России, участвуя в экспедиционном круизе, который пройдет по следам Витуса Беринга. Сообщается, что он планирует заработать десятки миллионов рублей. Что об этом известно, как сейчас живет артист, как относится к СВО?

Правда ли, что Кортнев хочет вернуться в Россию ради заработка

Как выяснил «Абзац», команда, возглавляемая ведущим Дмитрием Крыловым и музыкантом Мишей Лузиным, нацелена на получение дохода в размере не менее 24 млн рублей в ходе 10-дневного путешествия.

Тем, кто планирует отправиться в круиз, где будут звучать песни Кортнева, придется заплатить немалую сумму. Стоимость тура составляет около 1,4 млн рублей. В эту цену не включены авиабилеты, проживание в каюте, питание и аренда каяков.

Маршруты экспедиций Витуса Беринга включали сухопутный путь из Санкт-Петербурга через всю Россию до Охотска, а затем морские переходы по Берингову проливу в рамках Первой Камчатской экспедиции и к берегам Северной Америки во Второй Камчатской экспедиции.

Как Кортнев относится к СВО

Алексей Кортнев раскритиковал спецоперацию и российские власти через публикацию видео в интернете. По его словам, руководство страны «постоянно врет» и ведет Россию к «серьезным экономическим, политическим и социальным трудностям». «очень большим экономическим, политическим и социальным проблемам». Страны Запада музыкант назвал «цивилизацией» и противопоставил России.

«Между Россией и цивилизацией отныне возводится глухая и непреодолимая стена на долгие годы, а может быть, и на десятилетия», — объявил Кортнев.

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале заявляла, что руководство Московского театра мюзикла «отменило» лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева и сняло его с главной роли в спектакле «Тест на любовь». Она раскритиковала попытку артиста вернуться на сцену после его заявлений об СВО. По словам Поплавской, руководство театра уже пишет объяснительную в Минкультуры.

«Когда кончаются деньги, голоса уже так смело не звучат. Но из интернета не стереть то, что сам туда выкладывал. <…> Непонятно, почему нельзя без общественного резонанса. Должна быть поставлена точка раз и навсегда: осудил Россию, СВО — изволь за это отвечать. <…> Никакой протекции и никаких поблажек», — написала Поплавская.

В мае текущего года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что Кортневу стоит отправиться в зону СВО. По его словам, музыкант должен привезти туда гуманитарную помощь, так как на нужды бойцов необходимы еще около 10 млн рублей.

«Ему стоит поехать в зону спецоперации, привезти бойцам гуманитарную помощь. Собрать необходимого на 10 млн», — сказал он.

Общественник подчеркнул, что каждый человек имеет «возможность что-то осознать». Если Кортнев не поедет в зону СВО, значит, «в нем ничего мужского нет», резюмировал Бородин.

Что Кортнев говорил об эмиграции

Зимой текущего года Кортнев написал огромный пост на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена), в котором дал понять, что он и не думал перебираться в другую страну.

«Регулярно поднимаются волны негодования в мой адрес. Оправдываться не буду, это дело бесполезное и позорное, а вот ответить на клевету просто обязан. Большинство „возмущенных“ сообщений в мой адрес начинаются с утверждения, что я покинул Россию после начала СВО. Называется даже конкретная страна переезда — США. Все это ложь. <…> Вслед за первой ложью в мой адрес всегда следует вторая: „Когда деньги на Западе закончились, Кортнев вернулся в Россию в тщетной надежде заработать“. Хотя, если проверить информацию о деятельности ИП „Кортнев А. А.“, можно убедиться, что все это время я живу и активно работаю на родине. Здесь находится моя многодетная семья, двое детей еще несовершеннолетние. Здесь моя мама-пенсионерка, о которой я забочусь», — заявил музыкант.

Певец отметил, что не скрывает свои финансы от государства, он, как и положено, платит налоги и делает все для комфортной жизни здесь.

