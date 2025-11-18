Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 00:35

Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы

Кортнев признался, что соскучился по концертам на стадионах в России

Алексей Кортнев Алексей Кортнев Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press
Лидер джаз-рок-группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал о новых реалиях, в которых оказался коллектив после отмены крупных концертов в России. Музыкантам приходится выступать в Европе в подвальных помещениях, пишет Telegram-канал «ИА Регнум».

По словам Кортнева, сейчас коллектив дает камерные концерты, которые сам артист называет выступлениями «в подполье». Музыканты, облаченные в халаты, играют для немногочисленной публики в неформальной обстановке. Однако подобный формат уже не кажется лидеру группы романтичным.

Вы критики-нытики, так не хотите ли играть по подвалам на 25 зрителей? <…> Вообще не прикольно играть в подполье. <…> Я лично устал от такой романтики, дайте собрать стадион, хоть маленький, — поделился эмоциями Кортнев.

Ранее юрист Илья Русяев допустил, что Кортнев сможет вернуться на большую сцену в России, если он прилюдно раскается за свои прошлые высказывания на тему спецоперации. В начале СВО вокалист публично осудил действия ВС России.

До этого музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что захотевший заработать на россиянах певец Алексей Кортнев не поддержал Россию. По его мнению, лидер группы «Несчастный случай» пошел против воли граждан страны, но все равно хочет зарабатывать на них.

Алексей Кортнев
Европа
концерты
музыка
