21 августа 2025 в 13:29

Солист «Дюны» поделился секретом крепкого брака

Певец Рыбин заявил, что в браке с певицей Сенчуковой ни разу не кричал на нее

Солист музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин Солист музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фронтмен группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что 35 лет живет с певицей Натальей Сенчуковой, «душа в душу», как на заре отношений. По его словам, которые передает Леди Mail, они даже не поссорились ни разу.

Мы даже не поссорились ни разу. Может я за все это время от силы раза четыре вспылил на Наташу, но и то так, слегка, без криков. Она же ни разу в жизни на меня голос не повысила — такой характер. Да и вообще, мне кажется, у нас с ней до сих пор конфетно-букетный период, — заявил он.

Ранее Сенчукова рассказала, что после рака кожи они с мужем, Рыбиным, осматривают друг друга. По ее словам, базалиома протекает бессимптомно, поэтому болезнь, проявляющуюся маленькими пятнами, легко не заметить.

Она добавила, что базальноклеточный рак может много лет не тревожить: ничего не чешется и не болит. Поэтому, считает супруга музыканта, болезнь можно назвать легкой.

