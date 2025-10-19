Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert

Популярная российская певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) дебютировала как актриса в комедийном сериале. Кого она сыграла, что известно о жизни артистки, в какой скандал из-за СВО она попала?

Что известно о дебюте Zivert как актрисы

Zivert сыграла эффектную итальянку в новом сериале СТС «Санкционер», который спродюсировал Жора Крыжовников. В создании образа иностранки поп-звезде содействовала ее лучшая подруга — итальянская певица Wiwo, с которой Zivert сотрудничает уже более четырех лет.

«Подруга даже называет меня Джулией Зиверти. Именно она учила меня говорить по-итальянски и жестикулировать. Мне повезло: есть человек, с которого я могу полностью снять манеру поведения», — признавалась Zivert.

Певица также рассказала, что создатели долго не могли найти актрису на эту роль, но, увидев ее на сцене, поняли, что кастинг можно не продолжать.

«Думаю, их зацепил мой темперамент», — поделилась певица.

Кто подал на Zivert в суд, что известно о ее долгах

Основанием для подачи иска стало то, что выступление артистки в 2020 году было отменено из-за пандемии коронавируса, а затем последовало несколько переносов концерта артистки. Даты выступлений изменялись из-за плохого самочувствия и болезни исполнительницы песни «Зеленые волны».

После того как зрителям, не дождавшимся выступления, организатор отказался возвращать деньги за билеты, в дело вмешался Роспотребнадзор и помог подготовить коллективный иск. Всего истцов могло быть 40, но только 21 человек предоставил документы в установленный срок.

Сама Zivert не комментировала эту информацию.

В ноябре прошлого года стало известно, что Zivert задолжала 40 тысяч рублей за коммунальные услуги. Информация на ее имя поступила в мировой участок № 352 московского района Аэропорт.

Как писали СМИ, учитывая, что гонорар певицы за мероприятие составляет 6 млн рублей, этот долг для знаменитости «сущие копейки».

В какой скандал Zivert попадала из-за СВО

В июле 2023 года певица Zivert выступила на фестивале VK Fest в Москве. Во время своего выступления она несколько раз произнесла со сцены фразу «нет монет», которая является частью песни «Место». Однако некоторые зрители восприняли это как антивоенное высказывание и попытались привлечь внимание к этому инциденту.

Комментируя провокации в свой адрес, певица пожаловалась, что ее все чаще пытаются уличить в том, что она якобы уехала из России и «отсиживается» за границей. Zivert заверила, что по-прежнему находится на родине.

«Все это время я живу и работаю у себя на родине, в России, для своего любимого слушателя. <…> И песня „Место“ имеет более глубокий смысл, чем СМИ или диванные критики хотят в нее вложить. Я думаю, каждый человек мечтает о месте, где нет монет, где не важен цвет, где постоянно свет», — объяснила она.

Куда пропала Zivert

В начале марта Zivert появилась на Неделе моды в Париже. Она пришла на показ Rick Owens в одежде этого же бренда — черном мини-платье с полупрозрачными вставками.

Затем Юлия посетила Неделю моды в Москве, где состоялся показ бренда Ruban. Отмечалось, что там же присутствовала журналистка Ксения Собчак, которая «высмеяла» певицу.

«Zivert опять зачем-то пришла на показ, зачем она это сделала? Я не понимаю», — сказала Собчак.

Сейчас исполнительница вернулась к творческой деятельности. В октябре у нее запланировано два концерта: в Кишиневе и Астане. В ноябре артистка выступит в Алматы. В феврале 2026-го ее концерт пройдет в Красноярске.

