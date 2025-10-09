Певица Zivert дебютирует в кино в роли итальянки в сериале «Санкционер»

Певица Zivert (Юлия Сытник) в своем дебюте сыграет эмоциональную итальянку в комедийном сериале «Санкционер» Жоры Крыжовникова, сообщает «7 info». Артистка призналась, что приглашение на съемки стало для нее неожиданностью — предложение она получила прямо на дне рождения Крыжовникова.

Главную роль в проекте исполнил Дмитрий Нагиев. В актерский состав также вошли Александр Ильин — старший, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер. Помочь в создании образа помогла подруга певицы, итальянка Wiwo, с которой Zivert сотрудничает уже несколько лет. Создатели проекта не раскрывают подробностей появления героини Сытник, обещая зрителям «интересный сюрприз».

В центре сюжета — история миллиардера Василия Баранова, который приезжает в родной город Семиболотск на торжество в свою честь, где узнает, что из-за санкций потерял все активы. Он сталкивается с непониманием семьи и бывшей возлюбленной, но находит поддержку в лице простого таксиста по имени Федя.

Ранее стало известно, что к коллективному иску в отношении Zivert в Мурманске подключился 21 человек. Поводом для его подачи стали отмена выступления исполнительницы в 2020 году из-за коронавирусной пандемии и несколько последовавших после этого переносов концерта артистки.