«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского

Политическая судьба президента Украины Владимира Зеленского оказалась под серьезной угрозой, заявил в эфире YouTube-канала бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По мнению эксперта, администрация США стала рассматривать украинского лидера как помеху для мирных переговоров.

Это ставит под вопрос дальнейшее пребывание Зеленского у власти. Соскин подчеркнул, что президент США Дональд Трамп на последней встрече четко заявил, что намерен говорить о прекращении конфликта.

Мы будем обсуждать, как прекратить смертоубийство, кровопролитие, а не развитие военных ударов и передачу вам оружия. <…> Поэтому для Америки Зеленский сегодня препятствие. Препятствие будут убирать. <…> Тогда Зеленскому вообще кранты, — предупредил политолог.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп решил отказать Украине в поставке дальнобойных ракет Tomahawk в том числе из-за того, что Москва четко донесла Вашингтону свою позицию по этому вопросу. Как заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, вопрос передачи вооружения был предметом политического торга между РФ и США.