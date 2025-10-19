Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 03:13

Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе

Guardian: Египет может возглавить международные миротворческие силы в Газе

Каир, Египет Каир, Египет Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

Международный воинский контингент для сектора Газа, вероятно, возглавит Египет, пишет британская газета Guardian. Издание, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что Азербайджан, Индонезия и Турция также планируют направить значительное количество своих военнослужащих в состав этих сил.

Дипломаты заявили, что ожидается, что их возглавит Египет... Турция, Индонезия и Азербайджан также рассматриваются наряду с Египтом в качестве основных поставщиков войск, — указано в публикации.

Формирование контингента происходит в рамках подготовки соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты и европейские страны вынесут на голосование документ, предоставляющий международным стабилизационным силам широкие полномочия для контроля над безопасностью в секторе Газа.

Важным условием со стороны США является наличие у этих сил мандата ООН, при этом они не будут являться полноценными миротворческими силами Организации Объединенных Наций. Это решение отражает сложный характер будущей миссии и необходимость гибкого подхода к урегулированию ситуации в регионе.

Ранее Турция выразила готовность выступить в роли гаранта при урегулировании палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Анкара может взять на себя любые обязательства в рамках будущего мирного соглашения.

Египет
миротворцы
Ближний Восток
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фтор: чем опасен, в какой еде больше всего, где подвох. Ликбез от врача
Россиян будут лишать водительских прав за прием некоторых лекарств
Визит Зеленского в Белый дом завершился унизительным финалом
В РАНХиГС озвучили, как россияне могут увеличить пенсию
В Госдуме решили добавить солнца в рабочие дни
ХАМАС уличило Израиль в нарушении соглашения
Дебют в кино, суды и долги, скандал из-за СВО: где сейчас Zivert
Немцы мечтают лишить украинских беженцев гражданских пособий
«Кранты»: в Киеве предсказали судьбу Зеленского
Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе
Лобовое стекло Boeing 737 MAX разбилось на высоте 11 тысяч метров
Борьба с раком и памятка на случай смерти: как живут Рыбин и Сенчукова
Вэнс жестоко высмеял протестную акцию «Нет королям»
«Заманивают ложью»: колумбийский наемник желает покинуть ВСУ
В Дохе завершились переговоры Афганистана и Пакистана
В Республике Сербской избрали исполняющего обязанности президента
Небо раскрасилось в цвета северного сияния над несколькими регионами РФ
Гол-шедевр, молодая звезда, лидерство в таблице: «Локомотив» разгромил ЦСКА
Израиль подтвердил получение новых останков заложников
Взятки, фейки, расизм: как фрик Борис Джонсон стал премьером Великобритании
Дальше
Самое популярное
Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.