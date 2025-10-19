Стало известно, на кого возлагаются надежды по миротворческим силам в Газе

Международный воинский контингент для сектора Газа, вероятно, возглавит Египет, пишет британская газета Guardian. Издание, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает, что Азербайджан, Индонезия и Турция также планируют направить значительное количество своих военнослужащих в состав этих сил.

Дипломаты заявили, что ожидается, что их возглавит Египет... Турция, Индонезия и Азербайджан также рассматриваются наряду с Египтом в качестве основных поставщиков войск, — указано в публикации.

Формирование контингента происходит в рамках подготовки соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты и европейские страны вынесут на голосование документ, предоставляющий международным стабилизационным силам широкие полномочия для контроля над безопасностью в секторе Газа.

Важным условием со стороны США является наличие у этих сил мандата ООН, при этом они не будут являться полноценными миротворческими силами Организации Объединенных Наций. Это решение отражает сложный характер будущей миссии и необходимость гибкого подхода к урегулированию ситуации в регионе.

Ранее Турция выразила готовность выступить в роли гаранта при урегулировании палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Анкара может взять на себя любые обязательства в рамках будущего мирного соглашения.