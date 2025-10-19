Турция пообещала стать гарантом в Газе при одном условии Фидан: Турция готова стать гарантом урегулирования конфликта в секторе Газа

Турция выразила готовность выступить в роли гаранта при урегулировании палестинского конфликта на основе принципа двух государств, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире телеканала Ülke TV. Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что Анкара может взять на себя любые обязательства в рамках будущего мирного соглашения.

Он обратил внимание, что длительное время Турция сохраняла роль посредника. Ее главная цель – остановить вооруженное противостояние.

Мы готовы выполнить любую задачу, которая выпадет на нашу долю, если в результате координации с минобороны и разведкой будет выработано некое соглашение, приемлемое для палестинцев. Если будет реализовано решение конфликта по принципу двух государств, то мы готовы сыграть роль гаранта, — указал Фидан.

Заявление турецкого министра прозвучало на фоне обнародованного плана США по урегулированию в Газе, который включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников. Американский план также предполагает переход контроля над сектором к технократическим властям под международным надзором.

Ранее Турция выразила надежду на достижение существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине в течение текущего года. Фидан также подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному процессу между Россией и Украиной.