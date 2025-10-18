Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) встречается с делегациями России и Украины перед новым раундом личных мирных переговоров в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года

Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине Глава МИД Турции: Анкара рассчитывает на позитивные шаги по Киеву до конца года

Турция выражает надежду на достижение существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине в течение текущего года, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в ходе эфира на телеканале Ulke TV. Глава дипломатического ведомства подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному процессу между Россией и Украиной.

Между делегациями России и Украины было проведено три раунда важных переговоров в Стамбуле. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение войны между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года, — сказал Фидан.

По его словам, эти переговоры заложили важную основу для дальнейшего диалога. Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на поиск путей прекращения боевых действий и достижения устойчивого политического решения.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что специальная военная операция не закончится до конца 2025 года. Он считает, что боевые действия продлятся до тех пор, пока Россия не достигнет обозначенных целей СВО.