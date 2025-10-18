Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 23:44

Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине

Глава МИД Турции: Анкара рассчитывает на позитивные шаги по Киеву до конца года

Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) встречается с делегациями России и Украины перед новым раундом личных мирных переговоров в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) встречается с делегациями России и Украины перед новым раундом личных мирных переговоров в Стамбуле, Турция, 29 марта 2022 года Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Турция выражает надежду на достижение существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине в течение текущего года, заявил министр иностранных дел республики Хакан Фидан в ходе эфира на телеканале Ulke TV. Глава дипломатического ведомства подчеркнул готовность Анкары способствовать мирному процессу между Россией и Украиной.

Между делегациями России и Украины было проведено три раунда важных переговоров в Стамбуле. Турция готова внести необходимый вклад в прекращение войны между Россией и Украиной и рассчитывает на позитивные шаги в этом направлении до конца года, — сказал Фидан.

По его словам, эти переговоры заложили важную основу для дальнейшего диалога. Анкара продолжает дипломатические усилия, направленные на поиск путей прекращения боевых действий и достижения устойчивого политического решения.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев выразил мнение, что специальная военная операция не закончится до конца 2025 года. Он считает, что боевые действия продлятся до тех пор, пока Россия не достигнет обозначенных целей СВО.

Турция
Украина
переговоры
Хакан Фидан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один российский аэропорт закрылся для самолетов
Фаза Луны сегодня, 19 октября: покупаем землю, бережем зрение
Защитник «Спартака» Бабич в ближайшее время не выйдет на поле
Над Алтайским краем заметили загадочный небесный объект
Очередной ребенок попал в «расстрельный список» Украины
Отношения с Темниковой и Фадеевым, материнство: как живет Серябкина
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 октября 2025 года
Гороскоп на 19 октября: Тельцам просить о помощи, а Овнам забыть о планах
«Великая сцена»: во Франции заявили об унижении Зеленского Трампом
День авиадиспетчера: главные по небу
Валерия оценила свои шансы на победу в Grammy
Как стать хорошим отцом: советы Лабковского и других психологов
Приметы 19 октября: Фома-хлебник — подводим итоги и готовим запасы
ПВО за два часа уничтожила десятки дронов ВСУ
Турция определила срок для «позитивных шагов» по Украине
Трамп сообщил о новой победе над наркоторговцами
Мужчину госпитализировали после атаки ВСУ на Белгородскую область
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда
Сирия намерена пересмотреть прежние соглашения с Россией
«Он растет»: главный тренер «Локомотива» о футболисте Батракове
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.