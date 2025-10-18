Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 октября 2025 в 18:46

Стало известно, завершится ли конфликт на Украине до конца 2025 года

Политолог Перенджиев: конфликт на Украине не завершится до конца 2025 года

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

СВО не закончится до конца 2025 года, предположил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он считает, что боевые действия продлятся до тех пор, пока Россия не достигнет обозначенных целей СВО.

Нет, конфликт на Украине не закончится до конца 2025 года. Во-первых, он не закончится, пока Россия не достигнет целей СВО — освободить наши территории по конституции после референдумов. Во-вторых, и Путин не раз заявлял, с Украины не должно исходить никакой угрозы, а она остается милитаризованной, продолжает наносить удары дронами, организовывать теракты и диверсии, — подчеркнул Перенджиев.

Он напомнил, что на Украине по-прежнему остро стоит вопрос русского языка. Политолог отметил, что к Украине есть вопросы и в плане неонацизма.

В-третьих, вопросы русского языка — он по-прежнему под давлением на Украине. Есть вопросы с неонацизмом на Украине, с гонениями на Русскую православную церковь. Это основные вопросы. Россия не может взять и все бросить, — подытожил эксперт.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что для предотвращения удара крылатыми ракетами Tomahawk необходимо уничтожать объекты их хранения и пуска на Украине, а также тщательно отслеживать и уничтожать установки и ракеты при выгрузке в портах, таких как Одесса. После ликвидации мест хранения и запуска можно перехватывать оставшиеся ракеты системами ПВО, добавил он.

