27 ноября 2025 в 16:40

В Турции назвали условие для возможности отправки миротворцев на Украину

МО Турции назвало поспешным обсуждение участия в миссии мира на Украине

ВС Турции ВС Турции Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство обороны Турции считает преждевременным обсуждение возможного участия своих сил в миротворческой миссии на Украине, передает телеканал TRT со ссылкой на информированный источник. В ведомстве подчеркнули, что вопрос отправки воинского контингента может рассматриваться только после установления режима прекращения огня.

Прежде всего, необходимо установить режим прекращения огня между Россией и Украиной. После этого необходимо определить рамки миссии с четко определенным мандатом и степень участия каждой страны. Вооруженные силы Турции готовы поддержать любую инициативу, которая обеспечит безопасность и стабильность в нашем регионе, — сказали в Минобороны.

Отмечается, что заявление было сделано в ответ на предложение президента Франции Эммануэля Макрона. Во вторник, 25 ноября, он заявил, что в состав будущих миротворческих сил могут войти французские, британские и турецкие солдаты.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко призвал президента Украины Владимира Зеленского не подрывать мирное урегулирование конфликта. Он подчеркнул, что политику нужно признать существующие реалии. При этом, если бы Украина соблюдала Минские соглашения, то конфликта не было бы, уверен глава республики.

