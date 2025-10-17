Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Представьте себе пушистый кустик, усыпанный сотнями нежно-розовых миниатюрных розочек, которые цветут с начала лета до самых заморозков. Это розовая лапчатка — удивительный многолетник, способный преобразить любой солнечный уголок вашего сада. Её главное преимущество — не только потрясающая декоративность, но и феноменальная выносливость. Растение прекрасно зимует без укрытия, устойчиво к засухе и нетребовательно к почвам.

Оптимальное время для посева — октябрь, когда установится прохладная погода. Семена высевают прямо в грунт на подготовленную грядку, слегка присыпая землей. За зиму они пройдут естественную стратификацию, а весной дадут дружные всходы. Уже к концу первого сезона вы получите крепкие кустики высотой 30–40 см, а на следующий год они предстанут во всей своей красе — пышные шаровидные кусты диаметром до метра, сплошь покрытые цветами. Лапчатка не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и обрезки для поддержания формы. Это идеальное растение для бордюров, рокариев и низких живых изгородей.

