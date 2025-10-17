Многолетник, у которого «горит сердце» даже в мороз: выдержит -35, будет жить 7 лет

Многолетник, у которого «горит сердце» даже в мороз, то есть это растение не боится возвратных холодов. Если вы ищете многолетник, который будет не просто украшением сада, а настоящей «жемчужиной весны», присмотритесь к дицентре великолепной (Dicentra spectabilis). Её романтичные цветы в форме сердечек уже много лет покоряют садоводов, а в последние сезоны переживают настоящее возвращение в моду.

Осенняя посадка — лучшее время, чтобы дать этому растению фору перед весной. В октябре почва ещё тёплая, и корневая система успевает хорошо прижиться. Весной же дицентра просыпается одной из первых и буквально взрывает сад цветением — над нежной зеленью поднимаются изогнутые дуги с десятками розово-малиновых «сердечек».

Преимущества:

выдерживает морозы до −35 °C без укрытия;

−35 °C без укрытия; предпочитает полутень, поэтому идеально подходит для посадки под деревьями и у северных стен;

не боится возвратных холодов;

живёт на одном месте до 7 лет, не требуя пересадки.

Главное условие успеха — рыхлая, умеренно влажная почва без застоя воды. Весной дицентру можно подкормить комплексным удобрением, а после цветения обрезать увядшие стебли, чтобы сохранить декоративность. Это растение придаёт саду нотку уюта и романтики, особенно в сочетании с папоротниками, хостами и ландышами. Посадите её осенью — и уже следующей весной вы получите цветок, на который будут останавливаться взгляды всех гостей.

