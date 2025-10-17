Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 18:46

Лидер складского сектора РФ лишился недвижимости в Петербурге и Подмосковье

Суд в Москве изъял активы британской компании Raven Russia

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов британской компании Raven Russia, которые принадлежали бизнесменам Игорю Богородову и Ярославу Шувалову, сообщает РИА Новости. В доход государства обратили 100% акций ООО «Первомайская заря», владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Санкт-Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.

Отмечается, что иск был связан с десятками незаконных сделок между российскими юрлицами Raven Russia и Phoenix Property Group Limited из ОАЭ. С их помощью было перечислено более 6 млрд рублей. Суд признал сделки недействительными, взыскав деньги в государственную казну.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил изъять в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи. Речь идет о многочисленных компаниях, футбольных клубах и недвижимости. Решение было принято в рамках дела о финансировании экстремизма.

До этого «Корпорация СТС» заявила о готовности передать активы крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго» в собственность российского государства, если возникнут соответствующие требования. В корпорации отметили, что такое решение будет принято в связи с позицией прокуратуры о процедурных нарушениях при приватизации предприятия.

суды
компании
иски
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала от ООН осудить атаки на российских журналистов
Женщина изнасиловала и запытала школьницу до смерти после ссоры с ее мамой
Сотрудника администрации Калининграда обвинили в мошенничестве
Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом
Зеленский попытался выставить условия для встречи с Путиным
Драка за первое место в РПЛ: кто победит — «Локомотив» или ЦСКА?
На Урале арестовали иеромонаха Пинчука: что он сделал, связан ли с РДК
Пожилой мужчина заплатил несколько миллиардов за выкуп невесты
В деле арестованного в РФ французского велосипедиста появилась новая деталь
Российская фигуристка Трусова обвенчалась с мужем
Депутаты внесли в Госдуму важное предложение по наполняемости классов
Астролог дал два совета россиянам на 2026 год
Лебедев назвал статуи острова Пасхи переоцененной достопримечательностью
Появилась новая надежда на спасение девочки, которую выбросил из окна отец
Взрыв на заводе «Авангард» в Стерлитамаке 17 октября: подробности, жертвы
Укравший 100-летнюю икону цыган услышал приговор
Стало известно, где похоронят погибшего военкора Зуева
Бывший футболист «Локомотива» раскрыл перспективы команды в этом сезоне
Китай обвинили в затруднении передачи ракет Tomahawk Украине
Глава Башкирии раскрыл подробности взрыва на заводе «Авангард»
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.