Лидер складского сектора РФ лишился недвижимости в Петербурге и Подмосковье

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии активов британской компании Raven Russia, которые принадлежали бизнесменам Игорю Богородову и Ярославу Шувалову, сообщает РИА Новости. В доход государства обратили 100% акций ООО «Первомайская заря», владеющего бизнес-центром Kellermann Center в Санкт-Петербурге, а также офисно-складской комплекс в Мытищах.

Отмечается, что иск был связан с десятками незаконных сделок между российскими юрлицами Raven Russia и Phoenix Property Group Limited из ОАЭ. С их помощью было перечислено более 6 млрд рублей. Суд признал сделки недействительными, взыскав деньги в государственную казну.

Ранее Тверской районный суд Москвы постановил изъять в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи. Речь идет о многочисленных компаниях, футбольных клубах и недвижимости. Решение было принято в рамках дела о финансировании экстремизма.

До этого «Корпорация СТС» заявила о готовности передать активы крупной энергокомпании «Облкоммунэнерго» в собственность российского государства, если возникнут соответствующие требования. В корпорации отметили, что такое решение будет принято в связи с позицией прокуратуры о процедурных нарушениях при приватизации предприятия.