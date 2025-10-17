Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:17

Европа начала рушить доверие инвесторов ради одной цели

FT: Евросоюз теперь не является безопасным местом для инвестиций

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Страны Европейского союза перестали быть безопасными для инвестиций, пишет Financial Times. Государства развернули кампанию по национализации крупных промышленных предприятий с участием китайского капитала, чтобы защититься от потенциальных американских санкций.

В материале говорится, что такие действия создают угрозу для безопасности иностранных инвестиций в регионе. Первой страной, начавшей экспроприацию стратегически важного предприятия, стали Нидерланды. Там без публичных объяснений национализировали крупного производителя полупроводников, который является дочерней структурой китайского технологического гиганта Wingtech.

Аналитики подтверждают, что многие инвесторы осознали риски финансирования проектов, имеющих доступ к конфиденциальной информации или специализированным цепочкам поставок. Бизнесмены понимают, что их предприятия могут быть национализированы в любой момент без компенсации.

Ранее стало известно, что все государственные предприятия Украины должны пройти преобразование в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью в течение шести месяцев, при этом 100% акций останутся в государственной собственности. Кабинет министров уже утвердил соответствующий порядок реорганизации.

национализация
компании
Европа
Китай
