Вучича призвали подумать о Сербии на фоне требования США по России

Необходимо рассмотреть возможность национализации нефтегазовой компании NIS, заявил первый вице-премьер и министр финансов Сербии Синиша Мали. Как пишет портал N1, политик выступил с данной инициативой на внеочередном заседании правительства страны, обратившись напрямую к президенту Александру Вучичу. По его мнению, если отказаться от национализации, то это ударит по кредитному рейтингу.

У нас нет выбора — ситуация с NIS угрожает всему, абсолютно всему: нашему росту, нашей стабильности, нашему кредитному рейтингу, — сказал вице-премьер.

Ранее политолог Андрей Кортунов в беседе с корреспондентом NEWS.ru говорил, что Сербия предпримет усилия для сохранения российских акционеров в своей нефтегазовой компании NIS, несмотря на требование США о полном выводе российского капитала. По его оценке, Белград будет обсуждать сроки и размеры компенсационных выплат в ответ на ультиматум Вашингтона.

До этого министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович подтвердила получение официального требования от США о полном устранении российского участия в структуре собственности NIS. Она уточнила, что сербские власти получили из Вашингтона жесткое послание.