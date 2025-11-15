Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS

Политолог Кортунов: Сербия будет пытаться сохранить российских акционеров в NIS

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Сербия будет стараться сохранить акционеров из РФ в национальной нефтегазовой компании NIS, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его мнению, Белград поставит вопрос о сроках и компенсациях в ответ на требование Вашингтона устранить любое российское участие в структуре собственности.

Сербия будет торговаться. Встанет вопрос о сроках, формате такого выхода, о возможных компенсациях, но, безусловно, американское давление для Сербии очень существенно, особенно если оно будет вестись параллельно с усилением давления со стороны Европейского союза, — выразил мнение Кортунов.

Политолог отметил, что Сербии будет трудно проигнорировать требование США. По его словам, вывод российских акционеров из NIS является продолжением антироссийских санкций, коснувшихся ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Трудно предположить, что Сербия сможет просто проигнорировать эту угрозу, скорее всего, на какие-то изменения в собственности энергетического сектора Белград пойдет. Это продолжение тех решений, которые касались крупных российских нефтяных компаний: ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Очевидно, что давление со стороны Вашингтона будет только усиливаться, — заключил Кортунов.

Ранее министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович заявила, что США официально потребовали полного вывода российских акционеров из NIS. По ее словам, сербские власти получили жесткое послание из Вашингтона с требованием полной смены собственности компании.

