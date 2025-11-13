В Крыму раскрыли, как используют средства от национализации имущества

В Крыму раскрыли, как используют средства от национализации имущества Аксенов: в Крыму 6,9 млрд рублей от национализации направили на благоустройство

Почти 7 млрд рублей, полученные от национализации собственности украинских граждан, поддерживающих Киев, были направлены на благоустройство Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Эти средства позволили реализовать около тысячи различных проектов по развитию социальной инфраструктуры в текущем году.

По его словам, в ходе рабочей встречи с председателем Совета министров Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым обсуждался ход строительных и ремонтных работ на социальных объектах. Аксенов уточнил, что выделенные 6,9 млрд рублей освоены на обустройство придомовых территорий, учреждений культуры, спортивных объектов и сетей водоснабжения.

Еще более 600 мероприятий выполняются в рамках бюджетной программы по поручению президента Владимира Владимировича Путина и правительства России, — добавил Аксенов.

Глава республики отметил, что до конца 2025 года планируется завершить работы по благоустройству 236 дворовых и общественных территорий, включая современные спортивные и детские площадки. Уже установлено дополнительное освещение на 200 улицах в 30 населенных пунктах полуострова. Практически завершены строительные и ремонтные работы систем водоснабжения в десяти населенных пунктах, включая бурение скважин в Джанкойском и Симферопольском районах.

Ранее Аксенов проинформировал президента России Владимира Путина в ходе рабочей встречи о положительной динамике в экономике региона. По его словам, рост налоговых и неналоговых доходов бюджета продолжается, несмотря на все существующие внешние негативные факторы.