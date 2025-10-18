«Твоя мама»: в Белом доме ответили, кто выбрал место встречи Путина и Трампа Ливитт нагрубила журналисту на вопрос о выборе места для встречи Трампа и Путина

Во время брифинга в Белом доме журналист издания HuffPost задал вопрос пресс-секретарю американской администрации Кэролайн Ливитт о том, кто выбрал столицу Венгрии в качестве площадки для встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Он получил хамский и неожиданный ответ.

Твоя мама, — заявила Ливитт.

Точно так же ответил на простой вопрос директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг. Корреспондент поинтересовался у Ливитт, считает ли она свой выпад смешным, и выслушал резкую отповедь. Она заявила, что считает смешным его уверенность в том, что он журналист.

Вы — крайне левый писака, которого никто не воспринимает всерьез, включая ваших коллег в СМИ, просто они не говорят вам об этом в лицо. Перестаньте присылать мне свои неискренние, предвзятые и бредовые вопросы, — заявила Ливитт.

Диалог опубликовало само издание HuffPost. В редакции подчеркнули, что находятся в отчаянии и боятся задавать другие вопросы.

Ранее Трамп заявлял, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан будет хорошей принимающей стороной на встрече с Путиным. Республиканец отметил, что венгерский политик ему нравится. Трамп также похвалил Орбана за проделанную работу, из-за которой Венгрия является безопасной страной.