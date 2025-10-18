Трамп намекнул Зеленскому, что Tomahawk останутся в США Трамп в беседе с Зеленским заявил, что США самим нужны ракеты Tomahawk

Президент США Дональд Трамп высказался относительно возможных новых поставок вооружений Украине. Во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер подчеркнул, что Соединенным Штатам самим необходимы ракеты Tomahawk и другие виды вооружений.

Это заявление прозвучало в ответ на вопрос о перспективах выполнения запросов Киева. Трамп пояснил свою позицию, отметив, что Вашингтон продолжает поддерживать Украину, но должен учитывать и собственные потребности в вооружениях.

Проблема в том, что нам нужны Tomahawk и много других вещей, которые мы отправляем Украине в последний четыре года, — сказал Трамп.

До этого американский лидер назвал эскалацией разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием. Он добавил, что объяснит это Зеленскому на двусторонних переговорах.

Ранее Трамп высказал предположение о возможных сроках урегулирования конфликта на Украине. По его словам, оно может быть достигнуто в ближайшее время и до его переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином. Встреча двух лидеров запланирована на конец октября — начало ноября в рамках саммита АСЕАН. Ожидается, что предстоящий саммит станет площадкой для обсуждения ряда ключевых мировых проблем.