02 октября 2025 в 00:53

Суд изъял в доход правительства РФ бизнес владельца «Кириешек» и Calve

Бизнес владельца «Кириешек» и Calve Штенгелова конфисковали по решению суда

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, постановив изъять в доход государства имущество владельца бренда «Кириешки» Дениса Штенгелова и его семьи, передает ТАСС. Миллиардер и его отец Николай были признаны «экстремистским объединением».

Обратить в доход Российской Федерации акции Штенгелова, Штенгелова и Каржелововой. Исковое заявление Генеральной прокуратуры удовлетворить,огласила решение судья.

Суд также обратил в доход государства активы отца бизнесмена, Николая Штенгелова, и его супруги. Решение было принято в рамках дела о финансировании экстремизма. Ранее на имущество семьи, включая акции многочисленных компаний, футбольные клубы и недвижимость, был наложен арест на сумму в 500 млрд рублей.

Таким образом, семейный холдинг «КДВ», которому принадлежат популярные в России бренды «Кириешки» и «Бабкины семечки», окончательно перешел государству после обвинений в поддержке украинских формирований.

До этого Генпрокуратура потребовала передать государству акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), владеющей брендами «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Балтимор», «Чипсоны» и другими. Иск с требованием признать предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением был подан в Тверской суд Москвы. У миллиардера около 79% акций «КДВ», а также сеть супермаркетов «Ярче!». По данным надзорного органа, его отец, живущий в Австралии, финансировал украинскую сторону.

