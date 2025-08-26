«Кириешки», «Яшкино» и «Балтимор» могут национализировать

Генпрокуратура требует обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), сообщает РБК. Ей принадлежат бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие.

По данным издания, ведомство направило в Тверской суд Москвы иск с требованием признать предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением. Денису принадлежит около 79% акций «КДВ». Также он владеет сетью супермаркетов «Ярче!».

Николай Штенгелов является гражданином Украины и в настоящее время проживает в Австралии. По версии Генпрокуратуры, он оказывал финансовую помощь украинской стороне, образовал собственное военизированное подразделение, а также выводил доходы в зарубежные юрисдикции.

Ранее появилась информация, что в Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи. Общая сумма от продажи составила свыше 2,2 млрд рублей. Средства поступили в бюджет Крыма.