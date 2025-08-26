День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
26 августа 2025 в 18:02

«Кириешки», «Яшкино» и «Балтимор» могут национализировать

Генпрокуратура потребовала национализации компании — владельца «Кириешек»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура требует обратить в собственность государства акции группы компаний «КДВ» (АО «Кондитерус Ком»), сообщает РБК. Ей принадлежат бренды «Яшкино», «Бабкины семечки», «Кириешки», «Балтимор», «Чипсоны» и другие.

По данным издания, ведомство направило в Тверской суд Москвы иск с требованием признать предпринимателя Дениса Штенгелова и его отца Николая экстремистским объединением. Денису принадлежит около 79% акций «КДВ». Также он владеет сетью супермаркетов «Ярче!».

Николай Штенгелов является гражданином Украины и в настоящее время проживает в Австралии. По версии Генпрокуратуры, он оказывал финансовую помощь украинской стороне, образовал собственное военизированное подразделение, а также выводил доходы в зарубежные юрисдикции.

Ранее появилась информация, что в Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи. Общая сумма от продажи составила свыше 2,2 млрд рублей. Средства поступили в бюджет Крыма.

национализация
происшествия
суды
Генпрокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе раскрыли, в чем «Адмирал Нахимов» является «настоящим зверем»
В Сети появились новые кадры с альпинисткой Наговицыной
«Низкопробная манипуляция»: в Госдуме ответили на угрозы Мерца
Командиры ВСУ помогают криминалу обворовывать своих бойцов
Беременность, роды, кормление грудью: советы от гинеколога Радзинского
Путин выразил соболезнования семье режиссера Ускова
Раскрыто, сколько человек остаются в больницах после ЧП в Рязанской области
В России создали чудо-пластырь, ускоряющий заживление ран
Обнаженка, скандал в самолете, алкоголизм: последние новости Волочковой
Финансист с дикпиками: поволжец домогался 10-летней девочки в Сети
Риелтор ответил, как повлияет на граждан пересмотр цены ипотечных квартир
Неизвестные похитили бронзовые очки с бюста Ганди в Берлине
Студенты устроили мордобой на лекции об ответственности за насилие
«Пятёрочка» увеличила продажи товаров своих брендов на 12%
Российский ответ системе связи Маска представили в Казани
Венесуэла стягивает войска к границе на фоне угрозы вторжения США
«Изменит мир»: глава РФПИ высоко оценил значение диалога России и США
Начальник сломал нос сотруднику, который захотел уволиться
Легендарная российская ракетно-космическая компания может закрыться
Добавили к сроку: педофил не смог уйти на СВО с помощью взятки
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.