18 октября в народе вспоминают святую Харитину Амисийскую. А еще этот день называют Харитины — первые холстины. Именно с этой датой женщины начинали еще активнее заниматься домашними делами: садились за ткацкие станки, пряли, ткали первые холсты, а мужчины начинали катать валенки. А еще в народе считалось, что лень и безделье в этот день могут навлечь финансовые неудачи и большие неприятности.

Погодные приметы на 18 октября

С этого дня, говорили в народе, осень берет вожжи в руки — если утро холодное и иней лежит густо, значит, зима будет снежной, но мягкой. А вот дождливый день обещал сырость и метели в декабре.

Если небо все в перистых облаках — будет мороз через три дня.

Утренний туман стелется по земле — к скорым заморозкам.

Ветер с юга приносит теплую, затяжную осень.

Приметы по поведению птиц и зверей на 18 октября

Много внимания уделяли пернатым. Если вороны садились на верхушки деревьев и громко каркали, это предвещало морозы. А вот галки и грачи, вьющиеся над селом, сулили снегопад.

Если скворцы задержались и не улетели — зима будет поздней.

Зайцы приближаются к деревням — к скорым холодам.

Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белки активно строят гнезда высоко — к метелям.

Поведение животных служило надежным барометром для крестьян: ведь даже мелкие изменения в их привычках говорили о грядущих переменах в погоде.

Что можно делать 18 октября на Харитины

Обязательно следовало начать хоть какую-то работу по дому — пусть даже небольшое рукоделие. Это сулило благополучие в семье и достаток. Девушки старались в этот день прясть или ткать: считалось, что кто 18 октября начнет новое дело, тот всю зиму будет удачлив.

Вечером хозяйки зажигали лампаду и читали молитву Харитине за мир в доме и здоровье близких. Говорили: «Кто день Харитинин с молитвой проведет — того беда не тронет».

Что нельзя делать 18 октября по народным поверьям

Харитины-холстницы были женским днем. Считалось, что в этот день нельзя было лениться, особенно женщинам, — иначе нитки в холсте будут путаться, а работа весь год пойдет вкривь и вкось. Также нельзя было ругаться или браниться, чтобы не навлечь неурядицы в доме.

Нельзя надевать новую или темную одежду, особенно перед важными встречами или свиданиями — это могло принести неудачу или несчастье.

Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нельзя хвалиться своими успехами или достижениями — можно лишиться предмета гордости.

Нельзя рассказывать другим о своих планах — могут не сбыться.

Народная мудрость дня: 18 октября — время благодарить осень за урожай и готовиться к зиме. Природа словно делает передышку, и человек должен следовать ее примеру: не спешить, но быть готовым к холодам.