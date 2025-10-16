Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 16:15

Всю жизнь делаем так с батареей — а потом удивляемся, почему так холодно: назван главный запрет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Всю жизнь делаем так с батареей — а потом удивляемся, почему так холодно: назван главный запрет. Порой люди жалуются на слабое отопление, а причина холода кроется не в коммунальщиках, а в наших привычках. Главная из них — сушить одежду прямо на батарее. Да, вещи высыхают быстро, но вместе с этим вы «душите» радиатор: он перестает отдавать тепло в комнату и греет только носки и футболки.

Чтобы батарея снова обогревала дом, просто освободите её от всего лишнего. А заодно установите за ней кусок картона, обтянутый обычной пищевой фольгой, это будет отражающий экран. Это бюджетное решение тащит тепло в комнату, а не в стену. Эффект ощутимый — в доме становится теплее уже через пару часов.

Перед отопительным сезоном стоит промыть радиаторы внутри: за лето там скапливаются ржавчина и мусор, которые препятствуют нормальной циркуляции воды. После промывки батареи начинают греть на 15–20% лучше. И не забудьте выпустить воздух через кран Маевского — если радиатор холодный в верхней части, значит, внутри «воздушная пробка».

Дополнительно проверьте окна, ведь даже современные стеклопакеты могут пропускать сквозняк, если не активирован зимний режим. Поверните регулировочный цилиндр на створке — и она станет плотнее прижиматься к раме. Также замените старые уплотнители, и еще можно наклеить на стекло термопленку. И последний штрих — входная дверь. Если по полу гуляет холод, значит, пора заделать щели герметиком или установить плотную штору внутри прихожей.

Ранее мы рассказывали почему нельзя сушить полотенца на батарее в ванной. лишь единицы знают, чем все закончится.

Читайте также
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Общество
Мясо по-французски больше не готовлю: вместо него — обалденная вкуснятина на ужин. Все дело в секретном соусе
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
Европа
Российская авиация уничтожила на Украине американскую контрбатарейную РЛС
В Роскачестве рассказали о деградации батарей в смартфонах россиян
Технологии/гаджеты
В Роскачестве рассказали о деградации батарей в смартфонах россиян
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
Власть
Путин пообещал раскрыть секреты одного политика по подготовке к отопсезону
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
Европа
На Украине сократили отопительный сезон на один месяц
батарея
отопление
холод
привычки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме высказались о сборе денег на подарки коллегам
В России не исключили попыток сорвать визит экспертов ОЗХО
В администрации Калининграда заметили МВД и ФСБ
Второе блюдо из СССР: готовим тефтели с рисом в томатном соусе
Скончалась вдова звезды «Ворониных»
Смерть Лермонтова, месть Бэмби и «Кибердеревня»: новинки кино 16—22 октября
В Германии Мерцу выдвинули требование после обвинений в адрес России
CAS впервые признал дискриминацией отстранение российских спортсменов
Военный летчик спрогнозировал, заменит ли ИИ пилотов
Девушка исполняла песни иноагента и теперь услышала свой приговор
Автоюрист рассказал, почему у пьяных водителей не нужно забирать авто
Лукашенко шуткой раскрыл причину проблем с очередями на заправки
Путин раскрыл, кто разрушает энергетическую архитектуру мира
В США узнали о планах Путина поговорить с Трампом до встречи с Зеленским
Путин сделал важное заявление о тарифах на электричество
Огненная метель и дубак до -30? Погода в Москве в начале декабря: чего ждать
В ЕС назвали срок экспроприации замороженных активов России
Стало известно о первых поставках оружия Украине в рамках PURL
Россиянкам рассказали, при каких симптомах нужно обратиться к онкологу
«Купил пять Lamborghini»: Кардашьян назвала причину развода с Канье Уэстом
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.